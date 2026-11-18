La artista recibió el LXVIII Premio Fernández Latorre, que lleva el nombre del fundador del periódico La Voz de Galicia, dotado con 10.000 euros, que donará al ayuntamiento de Boimorto, la población gallega donde nació, para montar una biblioteca como "una ventana abierta al mundo".

El jurado valoró "la intensa relación de la artista musical con Galicia, donde nació y a la que se siente unida por raíz y vinculación".

"Su larga carrera la ha encumbrado como referencia de varias generaciones, tanto en España como en Francia y otros países, donde alcanzó el éxito en varios estilos, desde los más volcados en el pop y el rock a los más intimistas y melódicos", entre otros argumentos.

También destacó sus "valores" de "solidaridad y entereza", que la hacen merecedora del galardón.

Citó la cantante el Festival de la Luz, que ella organiza en su pueblo desde hace años con "un objetivo solidario" y pensado para que quepan "todo tipo de músicas" y el público pueda "vivir unos días en un ambiente rural.

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Aclaró que no lleva su nombre, sino el de la palabra 'luz' como guía esperanzadora; exige un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo y dedicación, pero es algo que muchas personas hacen "con la ilusión de conseguir hacer felices" a personas vulnerables, a los vecinos locales y al público en general, señaló.

El presidente regional de Galicia, Alfonso Rueda, opinó que Luz Casal, con su "capacidad para emocionar a generaciones diferentes", se ha convertido en "la banda sonora de nuestras vidas".