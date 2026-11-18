La reunión, "importante" y "presencial", reunirá a más de una treintena de dirigentes y será la decimoctava desde la creación de la coalición en febrero de 2025 y la quinta en lo que va de este año, destacaron fuentes de la Presidencia francesa.

Macron planteará tres prioridades: reforzar la "crucial" ayuda a Ucrania, avanzar en las garantías de seguridad para el país y defender los intereses ucranianos y europeos en las negociaciones para poner fin a la guerra reanudadas recientemente en Abu Dabi.

El Elíseo considera que Rusia no está apostando por la negociación, sino por prolongar e intensificar la guerra. Frente a ello, Francia sostiene que los aliados deben proporcionar a Kiev todos los medios necesarios para defenderse y llegar a cualquier negociación en una posición de fuerza.

Entre las necesidades más urgentes figura el refuerzo de la defensa antiaérea, por lo que Francia reclamará acelerar la entrega de interceptores por parte de los países que dispongan de reservas y espera que Estados Unidos reanude los suministros que había interrumpido.

La Presidencia francesa también considera prioritario mantener la cooperación en inteligencia e imágenes por satélite y reforzar la protección de las infraestructuras energéticas ucranianas.

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El Elíseo destacó que Ucrania está resistiendo militarmente mucho mejor de lo previsto y sostuvo que Rusia necesitaría todavía varios años para alcanzar los objetivos que se ha fijado en el campo de batalla, pese a la difícil situación en el frente.

Sobre las garantías de seguridad para Ucrania, Francia las articula en tres pilares: el fortalecimiento a largo plazo del Ejército ucraniano, el despliegue de una fuerza multinacional de reaseguro tras un eventual acuerdo de paz y unas garantías internacionales jurídica y políticamente vinculantes.

Francia, según el Elíseo, sigue defendiendo la adhesión de Ucrania a la OTAN como la fórmula más sólida de protección, pero si esta opción no prospera, París reclama garantías lo más próximas posible a las que contempla el artículo 5 de la Alianza Atlántica.

Las fuentes rechazaron pronunciarse sobre posibles fórmulas que vinculen la adhesión de Ucrania a la OTAN con concesiones territoriales a Rusia y sostuvieron que cualquier decisión sobre el territorio corresponde exclusivamente a los ucranianos.

En este contexto, el Elíseo destacó los resultados del ejercicio militar que se desarrolla en Polonia entre el 9 y el 22 de noviembre para comprobar la capacidad de despliegue de la fuerza multinacional impulsada por la coalición.

Las maniobras han reunido a 11 países contribuyentes, con unos 2.800 efectivos desplegados, entre ellos 1.100 franceses, además de una treintena de aviones y alrededor de 500 vehículos, precisaron las fuentes del Elíseo.

Subrayaron que esta fuerza no tendrá carácter combatiente ni estará destinada a vigilar un alto el fuego, ya que su cometido será actuar como fuerza de reaseguro en el marco de las garantías de seguridad posteriores a un eventual acuerdo de paz y contribuir a reforzar las capacidades defensivas ucranianas.

Otra prioridad para Macron será defender la participación europea en las negociaciones y garantizar que cualquier acuerdo tenga en cuenta los intereses de Ucrania y la seguridad del continente.

"Francia no está en estas negociaciones como mediador, sino como un actor de pleno derecho y uno de los principales apoyos de Ucrania", señaló el Elíseo, que defendió una visión "exigente" de la seguridad europea y de las condiciones para una paz duradera.

Sobre la financiación, París considera fundamental ofrecer a Kiev visibilidad sobre los recursos disponibles tanto para sostener su economía como para financiar sus fuerzas armadas.

La Comisión Europea expondrá en Berlín su propuesta para cubrir las necesidades financieras de Ucrania en 2027 por valor de 45.000 millones de euros, que los líderes europeos deberán examinar la próxima semana.