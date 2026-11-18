El encuentro congregará a compañías de sectores como la aeronáutica, la energía, la industria farmacéutica y las telecomunicaciones, entre ellas Airbus, Sanofi, Orange, Vodafone, L'Oréal y Saint-Gobain, y abordará los obstáculos que frenan la competitividad europea y las medidas necesarias para reforzar su autonomía económica y tecnológica, precisó la Presidencia francesa.

Macron quiere debatir con los empresarios la simplificación de las normas comunitarias, el fortalecimiento del mercado único, la protección de la industria europea frente a la competencia internacional y la movilización de inversiones.

"La cuestión es cómo construimos juntos y cómo conseguimos tener peso en las discusiones comerciales y en la economía mundial", señaló el Elíseo al presentar la agenda presidencial.

La iniciativa dará continuidad a las conversaciones mantenidas por Macron con industriales franceses y alemanes en septiembre, tras las cuales París y Berlín acordaron posiciones comunes sobre protección comercial, automóvil y financiación de los mercados de capitales.

Esta agenda industrial del fin de semana de Macron empezará el viernes por la tarde en el Elíseo, donde celebrará una mesa redonda con grandes empresas francesas para abordar los riesgos que amenazan su seguridad económica y la vulnerabilidad de sus cadenas de suministro.

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El fin es que las compañías diversifiquen sus proveedores, busquen fuentes alternativas de abastecimiento y reduzcan su exposición a determinados mercados, debido a la creciente preocupación por las dependencias estratégicas.

El viaje a Toulouse incluirá el lunes una visita de Macron a las instalaciones de Airbus, donde recorrerá las líneas de producción de los modelos A321 y A350. El fabricante aeronáutico prevé invertir 1.000 millones de euros en Francia en 2026, recordó el Elíseo.

El presidente abordará también las necesidades de financiación y apoyo público de la industria aeroespacial, que recibió importantes ayudas estatales durante la pandemia y sigue beneficiándose de programas de respaldo a la investigación y la innovación.

La agenda industrial del presidente francés tendrá una segunda fase a finales de noviembre, cuando Macron hará balance de los cinco años del plan de inversiones France 2030, dotado con 54.000 millones de euros. De esa cantidad, 44.000 millones ya han sido comprometidos y quedan 10.000 millones por asignar, precisó el Elíseo.

La Presidencia francesa quiere evaluar los resultados y preparar un programa sucesor con horizonte 2040-2050. La evaluación abordará los avances en sectores como la energía nuclear, las baterías, los vehículos eléctricos y la computación cuántica, así como los retrasos registrados en otros ámbitos, como el hidrógeno.

Y el 2 de diciembre, Macron reunirá en París a representantes de empresas tecnológicas europeas en el marco de la iniciativa Tech Creators para impulsar las inversiones y reforzar la autonomía tecnológica del continente.

El encuentro abordará toda la cadena de valor, desde la energía y los centros de datos hasta los modelos de IA y sus aplicaciones industriales, señaló el Elíseo.