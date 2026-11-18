Thiel Macro LLC, un fondo de inversión creado por Peter Thiel, posee ahora 1.886.835 acciones de Vista, valoradas en 123,3 millones de dólares, según consta en un formulario remitido a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) con el detalle de su cartera de inversiones en títulos de diversas compañías al cierre del tercer trimestre de ese año.

El fondo de Thiel había incorporado Vista a su cartera de inversión durante el segundo trimestre de este año, cuando había adquirido 1.189.792 acciones -equivalentes al 1 % de la petrolera- valoradas en 75,9 millones de dólares.

La petrolera argentina encabeza la cartera de inversión del fondo junto a Amazon, donde Thiel Macro posee acciones por valor de 123,32 millones de dólares.

Vista, fundada y presidida por el argentino Miguel Galuccio, cotiza sus acciones en las bolsas de México y Nueva York.

Las operaciones de la petrolera se concentran en Vaca Muerta, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y que se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo, con millonarias inversiones.

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Vista se ha consolidado como la principal exportadora de crudo de Vaca Muerta, formación en la que la producción es liderada por la argentina YPF y donde también operan, entre otras, Pluspetrol, Pan American Energy, Tecpetrol, Shell, Chevron y Geopark.

La compañía fundada en 2017 por Galuccio registró en el tercer trimestre del año una ganancia neta de 293,5 millones de dólares, un 6,9 % menos que en igual período de 2025, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 841,5 millones de dólares, con un aumento interanual del 78 %.

En mayo pasado, Vista concretó la compra de activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por 712 millones de dólares y presentó un proyecto de inversión por 5.800 millones de dólares para desarrollar un bloque de hidrocarburos no convencionales.