El anuncio se produjo este miércoles durante una reunión de trabajo presidida por el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat para examinar la hoja de ruta destinada a impulsar este sector con el objetivo de "dotar a Marruecos de una base industrial y tecnológica propia en el ámbito de la defensa para reforzar su autonomía y soberanía militar", según un comunicado del Gabinete Real difundido por la agencia de noticias marroquí MAP.

La financiación procederá del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social, explicó la misma fuente que señaló que esta industria permitirá crear cerca de 50.000 empleos directos e indirectos de aquí a 2035 y destinar más del 65 % de sus ingresos a las exportaciones.

El plan contempla la creación de un ecosistema industrial integrado que abarque el diseño, la producción, el mantenimiento, los ensayos y el almacenamiento de equipos y sistemas de defensa. Entre los sectores prioritarios figuran los drones y sistemas autónomos, los sistemas terrestres y navales, la electrónica militar, la ciberdefensa y la inteligencia artificial.

La estrategia prevé también la creación de dos nuevas zonas industriales dedicadas a la defensa en las localidades de Benguerir (sur) y Benslimane (a unos 60 kilómetros al sur de Rabat), que se sumarán a otras dos ya puestas en marcha.

El proyecto incluye además una agencia estratégica para coordinar el sector y una estructura industrial destinada a atraer inversiones públicas y privadas.

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Marruecos puso en marche desde 2020 una estrategia para desarrollar una industria nacional de defensa mediante un marco jurídico específico, la creación de zonas industriales, y acuerdos con fabricantes extranjeros para atraer inversiones y favorecer la transferencia tecnológica, entre otras.

Ali Seddiki, director general de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones y Exportaciones (AMDIE), quien presentó la hoja de ruta en el Palacio Real, explicó a EFE que el objetivo es dar continuidad y acelerar los proyectos ya iniciados, así como impulsar nuevas iniciativas para desarrollar la industria nacional de defensa, que se suma a los sectores estratégicos por los que Marruecos ha apostado en las últimas décadas, como la automoción, la aeronáutica y la electrónica.

Entre las iniciativas previstas destacó la creación de una academia especializada para formar personal cualificado y desarrollar las competencias necesarias para acompañar el crecimiento del sector. Seddiki señaló asimismo que el mercado de exportación constituye una prioridad para esta industria.

En un informe presentado este mes durante el debate en el Parlamento del presupuesto de la Administración de Defensa Nacional, el ministro del ramo, Abdellatif Loudiyi, señaló que su país autorizó en los últimos seis años inversiones por un valor de 333 millones de dólares (unos 302 millones de euros) en industrias de defensa.

Por otra parte, el presupuesto militar de Marruecos para 2027 aumentó un 4,7 % con el objetivo de reforzar la defensa de su "integridad territorial", una expresión con la que Rabat incluye el Sáhara Occidental. El incremento se produce en un contexto marcado por el inicio del desmantelamiento de la misión de la ONU en el territorio (Minurso), tras 35 años de presencia, después de que el Consejo de Seguridad no renovara su mandato a finales de octubre.