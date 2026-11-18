"La primera ministra Giorgia Meloni recibió al economista Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y candidato a la presidencia del Banco Central Europeo", reza el escueto comunicado de prensa del Gobierno italiano que no aporta más detalles sobre el encuentro y su contenido.

La próxima presidencia del Banco Central Europeo (BCE), una vez que el 7 de febrero próximo Christine Lagarde abandone ese puesto para ir a la política francesa, se dirime entre el español Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot, con dos visiones diferentes de la política monetaria europea.

La figura de Hernández de Cos, de 55 años, es considerada moderada y de corte centrista, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias, y lejos de la postura de los "halcones" que representa el neerlandés Knot.

La reunión de Meloni con Hernández de Cos se produce el mismo día en que se ha anunciado la ampliación en dos días del plazo para la presentación de candidaturas a los dos puestos que, además de la presidencia, se renovarán en la cúpula del BCE, en concreto, la cartera de operaciones de mercados (que hasta enero tiene la alemana Isabel Schnabel) y la de economista jefe (hasta mayo, el irlandés Philip Lane).

Los socios del euro decidieron abordar la renovación de la cúpula del BCE en conjunto y en los últimos días ha habido conversaciones entre Alemania y Francia que apuntaban a un posible acuerdo entre ambos que diese a Berlín el cargo de economista jefe y a París la cartera de Schnabel (para Laurence Boone) , hipótesis que se vio reforzada ayer por la confirmación de la candidatura del alemán Markus Brunnermeier para el primer puesto.

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Ese pacto aumentaría las probabilidades de que Hernández de Cos se haga con la presidencia puesto que sería extraordinario que tanto el sillón de economista jefe como el liderazgo del emisor quedasen en manos de países del norte de Europa.

Una vez se oficialicen las candidaturas el próximo viernes, el proceso formal pasa por que los ministros de Finanzas de la eurozona emitan una recomendación formal a los jefes de Estado y de Gobierno, que deberán dar luz verde oficial a los nombramientos.