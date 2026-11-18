La Fiscalía del Estado anunció la detención la noche del martes y precisó que, hasta el momento, los investigadores carecen de indicios que vinculen el homicidio con el trabajo del reportero o que apunten a un crimen de odio.

Según la institución, las pruebas recabadas permitieron identificar al sospechoso y solicitar a un juez una orden de detención por homicidio calificado.

En el operativo participaron la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Las autoridades también precisaron que un juez de control determinará la situación jurídica del detenido.

El cuerpo de Flores Salado fue localizado la noche del sábado en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana.

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Sus familiares lo identificaron en el Servicio Médico Forense, mientras en los días siguientes, compañeros del periodista se manifestaron en Acapulco para exigir justicia, mientras organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y otras condenaron el hecho y pidieron investigaciones oportunas.

Flores Salado colaboraba en el programa de radio Enfoque Informativo, donde cubría derechos humanos, política local y asuntos sociales.

Antes había trabajado en el periódico Novedades de Acapulco y fue uno de los tres fundadores de La Prensa Rosa, colectivo de periodistas LGTBI+ del puerto.

El asesinato de Flores Salado se da en un contexto de violencia contra comunicadores en México, un país donde Reporteros Sin Fronteras contabilizó en octubre 169 periodistas asesinados en México desde 2006, de los cuales el 99 % de los casos no han sido esclarecidos.

Guerrero además figura, junto con Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, entre los cinco estados que concentran la mitad de los asesinatos registrados por RSF.