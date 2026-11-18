Ingeniero de formación y arquitecto por la Escuela de Bellas Artes de París, Duthilleul participó desde los años 80 en el desarrollo de la red de alta velocidad francesa y en la renovación de las principales estaciones parisinas, entre ellas la Estación del Norte y la de Montparnasse.

También diseñó las estaciones de Estrasburgo, Lille-Europe y la terminal TGV-RER del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, así como las nuevas del cercanías parisino RER E en Porte Maillot y La Défense, inauguradas en 2025, entre la treintena que firmó.

Su trabajo se extendió al extranjero, con proyectos ferroviarios en Italia (Porta Susa, en Turín), Corea del Sur (Nam Seul) y China (Pekín, Shanghái y Wuhan).

En el ámbito religioso, además de intervenir en Notre-Dame en 2004, remodeló las catedrales de Vannes, Estrasburgo, Nantes y Besançon, entre otras, y diseñó múltiples iglesias y capillas en Francia y Suiza.

En 1995 cofundó el estudio de arquitectura Arep y en 2012 creó su propia agencia, que desde octubre dirige su hijo Jean-Baptiste Duthilleul.