"En un lamentable accidente ocurrido durante los trabajos en la cinta transportadora en construcción en NTPC North Karanpura, Tandwa, tres trabajadores empleados por M/s Simplex Infrastructures Limited y M/s ThyssenKrupp perdieron la vida y dos trabajadores resultaron heridos", informó la compañía en un comunicado.

NTPC, la mayor empresa energética del país asiático garantizó el apoyo y la atención médica a las familias afectadas.

"Se está llevando a cabo una investigación detallada para determinar las causas del incidente y se están tomando las medidas necesarias. La seguridad de todo el personal es la máxima prioridad", aseguró la empresa.

El colapso de la enorme estructura metálica dejó a varios operarios atrapados bajo los escombros y desató el pánico en las instalaciones, detalló el diario local The Indian Express.

Tras la recuperación de los cuerpos sin vida, familiares de las víctimas y vecinos de la zona organizaron protestas en la obra para exigir a las autoridades responsabilidades tras el accidente.

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Por su parte, el jefe de Gobierno del estado oriental de Jharkhand, Hemant Soren, indicó que "ha dado instrucciones a la administración del distrito para asegurar el tratamiento de los heridos y brindar toda la asistencia posible a las familias afectadas".