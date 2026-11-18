Su presidente ejecutivo, Rogelio Gómez-Hermosillo, presentó la propuesta en conferencia de prensa e informó que la entregó al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

El ajuste llevaría el mínimo general de los actuales 315,04 pesos diarios (17 dólares) a 10.350 pesos mensuales (558,45 dólares) por 30 días de trabajo.

Según estimaciones de la organización, a precios de septiembre de 2026, ese ingreso permitiría comprar 2,09 canastas básicas urbanas, un paso hacia la meta de 2,5 en 2030.

Para alcanzar esa cifra, la organización propone sumar al mínimo vigente 17,65 pesos diarios (0,95 dólares) y aplicar después el ajuste por inflación.

En la frontera norte, el mínimo ya cubre las 2,5 canastas y supera en un 40 % al del resto del país, por lo que Gómez-Hermosillo planteó preservar allí su poder de compra.

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A partir de 2031 también propone seguir ese mismo criterio para el mínimo general.

La organización sustenta su propuesta en la evolución del ingreso laboral.

Según su análisis de datos oficiales, entre los primeros trimestres de 2016 y 2026 la proporción de mexicanos cuyo ingreso laboral familiar era insuficiente para adquirir la canasta alimentaria cayó del 42,7 % al 30,7 %, unos 12 millones de personas menos.

Aun así, entre enero y septiembre de este año casi se duplicó lo que le faltaba al mínimo general para comprar dos canastas básicas.

“No todo puede depender del salario mínimo”, afirmó Gómez-Hermosillo, quien pidió a la Secretaría de Hacienda revisar las retenciones del impuesto sobre la renta y las cuotas obreras de la seguridad social, así como ampliar el subsidio al empleo.

Según una simulación de la organización, quien percibe el mínimo mensual de unos 9.451 pesos (509,94 dólares) lo recibe íntegro.

En cambio, con un sueldo bruto de 9.452 pesos (509,99 dólares), el trabajador recibe 9.083 pesos (490,08 dólares) tras las deducciones.

La organización también propuso eliminar los impuestos estatales sobre nóminas, facilitar la afiliación a la seguridad social de trabajadores por cuenta propia y vincular la educación técnica con las vacantes disponibles.

Para ampliar el acceso al empleo, pidió dar prioridad a jóvenes sin estudios universitarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y extender los servicios de cuidados.

En la negociación del salario mínimo para 2027, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula privada en México, pidió "moderar el aumento" para proteger el empleo formal, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un ajuste equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales, en torno al 6 %.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha estimado que se requieren alzas cercanas al 11 % anual para que el salario mínimo general alcance a cubrir 2,5 canastas básicas en 2030.