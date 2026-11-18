A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo designaron en el cargo de viceministro para Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a Andino Paiz, informó el Diario Oficial La Gaceta.

En noviembre de 2023, el Gobierno sandinista nombró al exdirigente estudiantil en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Burkina Faso.

Posteriormente lo acreditaron como embajador en calidad de concurrente, con sede en Burkina Faso, en otros cinco países de África Occidental: Benín, Ghana, Níger, Nigeria y Togo.

Andino Paiz fue dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), afín a los sandinistas.

Representó como dirigente estudiantil al Gobierno sandinista en mayo de 2018 en una fallida mesa de diálogo nacional con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis social y política que vive Nicaragua desde abril de ese año.

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Al frente de la organización estudiantil, el ahora vicecanciller "defendió la represión del régimen y fue señalado de participar en la persecución de universitarios que se sumaron" a las manifestaciones antigubernamentales, según la oposición en el exilio y la prensa local.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".