"Acudan a esos encantadores países productores de petróleo. Son tan generosos, salvo que no dan ni un céntimo para la adaptación, ni para afrontar la difícil situación de la gente, ni para salvar la biodiversidad", declaró Navarro, en un acto sobre el abandono de las energías fósiles junto a representantes de las islas del Pacífico de Vanuatu, de Tuvalu y de Fiyi, impactadas por el aumento del nivel de los mares debido al calentamiento global asociado a las emisiones.

El titular de Medio Ambiente consideró que el mundo es "rehén de la mafia petrolera". "Exige nuestro propio crecimiento rápido, interminable, ilimitado y sin fronteras, y somos tan estúpidos que caemos en la trampa", añadió.

En su corta intervención, pidió "un cambio radical" en la manera de trabajar en las cumbres climáticas.

"A dos días del último día de la COP, las naciones que encabezan esta lucha -como Fiyi, Tuvalu y Vanuatu- y Panamá estamos nadando a contracorriente, haciendo el trabajo nosotros mismos, luchando por nuestras propias vidas", aseveró.

Navarro detalló cómo afecta el cambio climático en su país: "El cambio climático es un riesgo para nuestra propia supervivencia como nación. El último fenómeno de El Niño, en 2023, costó más de 1.000 millones de dólares y puso en peligro el suministro de agua dulce para la mitad de la población del área metropolitana de Panamá.

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El titular de Medio Ambiente ironizó también sobre la meta de la Cumbre de París de 2015 de no sobrepasar los 1,5 grados celsius respecto a la época pre-industrial (1850–1900).

"Estamos destruyendo el planeta. Ya hemos dejado atrás el 1,5. Probablemente sea irreversible. ¿Y saben qué? Ni siquiera estamos frenando el consumo de combustibles fósiles. Lo estamos aumentando cada día. Cada semana consumimos y producimos más petróleo, más carbón y más de todos los demás combustibles fósiles basados en hidrocarburos", concluyó.