La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló que avanza en la evaluación técnica del terminal para identificar "alternativas para potenciar su infraestructura y operación de la mano de capital privado, manteniendo la titularidad del activo en Petroperú".

Indicó, en ese sentido, que uno de sus equipos técnicos realizó, junto con representantes de la petrolera, una visita de evaluación al terminal, ubicado a unos 240 kilómetros al sur de Lima.

El terminal Pisco cuenta con una capacidad de almacenamiento aproximada de 300.000 barriles y mantiene activas sus operaciones de recepción, almacenamiento y despacho para distribuidores mayoristas de combustibles como diésel DB5, gasolinas y Turbo A1, precisó.

La evaluación permitió determinar que se han registrado picos de hasta 12.000 barriles diarios de despacho de productos, "lo que evidencia el gran potencial comercial de este activo y su capacidad para contribuir al abastecimiento de combustibles en la región".

La agencia sostuvo, sin embargo, que mejorar sus condiciones y su capacidad operativa y comercial "supone importantes desafíos en materia logística, técnica y financiera", por lo que su propuesta "contempla la incorporación de capital privado para potenciar la infraestructura y fortalecer la gestión del terminal, manteniendo su titularidad en manos de Petroperú".

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Agregó que, en los próximos meses, continuará con el cronograma de visitas técnicas a los distintos activos considerado no estratégicos de Petroperú como parte de las acciones que desarrolla en el marco del decreto que estableció la reorganización patrimonial y operativa de la empresa.

Proinversión anunció a fines de octubre pasado que también estudia entregar en concesión la refinería de Talara, que es considerada una de las más modernas de Latinoamérica tras haber sido modernizada en los últimos años en el norte del país con una inversión de más de 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, representantes de la agencia descartaron "categóricamente" ante el Congreso peruano que se planee una privatización total de Petroperú y aseguraron que todos sus activos estratégicos seguirán en manos del Estado.

La empresa reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y una caída de ventas del 2,5 % respecto a 2024.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró a fines de octubre pasado que Petroperú registraba durante el año un resultado positivo de seiscientos millones de dólares antes de impuestos y depreciación, con lo que, a su juicio, ha dejado atrás la crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates.