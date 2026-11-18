La empresa estatal Perupetro anunció la convocatoria para seleccionar a la empresa que operará por los siguientes 30 años, a partir de 2028, el Lote 8, ubicado en la región de Loreto, la más extensa del país, situado en la cuenca del río Marañón.
A través de un comunicado, la compañía encargada de representar al Estado para promover y supervisar los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas natural señaló que el objetivo es asegurar la continuidad de las operaciones petroleras y sus aportes al desarrollo económico.
Conforme a las bases, la nueva concesión será otorgada al licitante que realice la mejor oferta adicional al Programa de Trabajo de Desarrollo y Exploratorio establecido por Perupetro, que comprende el reacondicionamiento de pozos, perforación de pozos de desarrollo y de exploración.
De acuerdo con el cronograma, las empresas interesadas podrán presentar su carta de interés hasta el 10 de mayo de 2027 y el anuncio de la empresa seleccionada se llevará a cabo el 9 de agosto del 2027.
Con este proceso, la compañía señaló que reafirma su compromiso de promover de manera transparente y competitiva la inversión en el sector hidrocarburos, garantizando su aprovechamiento sostenible en beneficio del país, de Loreto y de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia.
Perúpetro agregó que, de acuerdo al reglamento de participación ciudadana para actividades de hidrocarburos, ha realizado los eventos presenciales para informar y recoger las percepciones de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del área del contrato.
El proceso de consulta previa a las comunidades que forman parte del área de influencia estará a cargo del Ministerio de Energía y Minas.