"Después de casi diez años de negociación, mañana se firma el tratado de libre comercio con Tailandia, lo cual es un importante avance en la apertura comercial", declaró Valencia a la emisora estatal TV Perú.

El ministro agregó que este acuerdo permitirá que "el 96 % de los productos peruanos" ingresen a esa economía sin pagar aranceles, lo que los "hará más competitivos" en el mercado tailandés.

"Ya tenemos un comercio dinámico con Tailandia, pero había una serie de líneas que no estaban incorporadas a la relación comercial mutua", acotó.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quien asiste a la cumbre de líderes APEC, anunció el pasado 9 noviembre que su país iba a suscribir "en los próximos días" el acuerdo con Tailandia, negociado como parte de la política estatal de ampliar los vínculos comerciales con otros países.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció en diciembre de 2025 que Perú y Tailandia habían logrado un "cierre sustancial" en la negociación del acuerdo comercial, con lo que se acercaba la conclusión del nuevo tratado.

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El ministerio explicó entonces que el "cierre sustancial" significaba que ambos países habían llegado a un consenso en los aspectos más complejos de la negociación y solo quedaban pendientes cuestiones técnicas menores.

El acuerdo incluirá temas como acceso a mercados, reglas de origen, asuntos legales e institucionales, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, competencia, entrada temporal de personas de negocios y comercio de servicios.

En ese sentido, Perú destacó que Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste asiático, y la novena economía de Asia, con exportaciones de productos peruanos como pota (calamar gigante), arándanos, colorantes naturales, cobre, uvas, paltas (aguacates), castañas y quinua.

Tailandia era, por su parte, el primer proveedor de lavadoras y conservas de atún en Perú.

En los últimos años, la relación comercial bilateral se ha basado en un protocolo vigente desde 2011 y actualizado en 2023, que solo abarca el comercio de mercancías.

En 2013, los dos países intentaron negociar un TLC más amplio, que no llegó a concretarse, pero en 2025 se reiniciaron las negociaciones para un acuerdo comercial integral.

Tras finalizar los aspectos pendientes, ambos países debieron proceder con la revisión legal en inglés, español y tailandés, con miras a facilitar la firma y posterior entrada en vigor del acuerdo.