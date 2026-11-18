"Este mes estamos terminando alrededor de 230.000 barriles diarios de producción y estimamos a finales de año estar por encima de los 250.000 barriles diarios", dijo Betancourt tras ser abordado por la prensa en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a donde asistió por la primera visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al país suramericano.

Betancourt indicó que, de los 17 campos a operar, la empresa acaba de tomar algunos verdes que todavía "no tienen infraestructura" y tienen que desarrollar para poder comenzar a sacar crudo.

"Nosotros estamos produciendo primordialmente alrededor de 160.000 a 170.000 barriles diarios en occidente (oeste), en los campos tradicionales nuestros, como Petrozamora y los campos que son aledaños a donde nosotros producimos. En oriente (este) estamos produciendo en Junín Sur, en Junín 10, Suata 2, ahí estamos produciendo más de 70.000 barriles diarios y estamos empezando a producir en Ayacucho 6", añadió.

A los que están "verdes", señaló, están trasladando desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, equipos como taladros de perforación o macollas petroleras para incorporarla a los nuevos campos, cuya infraestructura esperan levantar en los próximos 24 meses.

Además, indicó que la empresa está siendo autónoma en la generación de energía para operar los campos, especialmente en occidente y que "cualquier exceso de generación" es aportado al servicio eléctrico nacional que, justo este año, está siendo racionado hasta por ocho horas a diario en algunas regiones.

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Nabep opera el histórico acuerdo con el que Venezuela autorizó a Estados Unidos a explotar más del 20 % de sus reservas petroleras en los campos verdes o a desarrollar en el Lago de Maracaibo (oeste) y la Faja Petrolífera del Orinoco, que comprende más de 600 kilómetros a lo largo de cuatro estados venezolanos.

Estados Unidos tiene el 35 % de la participación accionaria en Nabep.

Se considera que una pieza clave de ese acuerdo es Betancourt, un inversor y empresario venezolano, vinculado a los sectores energéticos, del petroleo y la inversión, que tenía investigaciones judiciales en España por presunto blanqueo relacionado con los fondos de la estatal PDVSA y en Estados Unidos, en un caso que fue archivado por sobreseimiento de la investigación en España.

Betancourt ha acompañado a Hegseth durante toda la visita de hoy en Caracas, tanto en la firma de un acuerdo de colaboración militar con Venezuela en el Palacio de Miraflores (sede de gobierno), como luego en la posterior comparecencia del secretario de Guerra en la embajada estadounidense.

El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo recientemente que la producción de crudo, que llegó a 1,22 millones de bpd en octubre, cerrará el año en 1,3 millones.