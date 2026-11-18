Convocados por el sindicato 'Alliance Police nationale' (Alianza Policía nacional), entre 400 y 500 agentes, según Le Figaro, marcharon desde los Campos Elíseos hasta la sede del Ministerio del Interior, donde una delegación trasladó sus reivindicaciones al ministro.

Los policías reclaman que se eleve del 28,8 % al 35 % su prima de riesgo, un complemento salarial por la peligrosidad de su trabajo, que además se tiene en cuenta para calcular sus pensiones.

Nuñez había propuesto aumentarla hasta el 33,5 % de forma escalonada entre 2027 y 2029, pero los sindicatos consideran esa oferta insuficiente.

"Queremos que la subida al 35 % sea inmediata", declaró a FranceInfo Jean-Pierre Cloez, un representante sindical, que denunció el elevado número de agentes heridos durante las últimas movilizaciones.

Al malestar por las agresiones se suma el agotamiento de unas plantillas sometidas a una intensa actividad desde hace semanas, en el contexto de la movilización estudiantil y las protestas contra el coste de la vida.

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Los agentes denuncian que se les reclama trabajar incluso durante sus días de descanso o vacaciones para cubrir los dispositivos de seguridad.

La tensión quedó patente en la jornada de protesta del martes, cuando más de 1.200 agentes de las CRS, las unidades antidisturbios de la Policía, solicitaron acudir al médico, según Le Figaro. El sindicato policial reconoce que fue una forma de expresar su malestar, ya que los policías franceses no tienen derecho a la huelga.