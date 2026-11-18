El titular paraguayo de Relaciones Exteriores dijo durante una conferencia de prensa que el encuentro se producirá "probablemente" en Brasilia, la capital del país vecino, y por iniciativa de Lula.

"Tenemos que definir la tarifa, la tarifa nos va permitir tener un presupuesto para el año próximo", agregó Ramírez desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

Las conversaciones entre los mandatarios harán parte de las largas negociaciones mantenidas entre ambos países para renegociar el Anexo C del tratado fundacional de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

Ese apartado indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este adjunto, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

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En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar la tarifa pagada por Brasil hasta los 19,28 dólares por kilovatio/mes -frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023-, monto que estará vigente hasta 2027.

También llegaron entonces a un principio de acuerdo sobre el Anexo C, según el cual Paraguay podrá vender "libremente" el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado, pero las negociaciones siguen.

La central de Itaipú suministra alrededor del 90 % del mercado eléctrico de Paraguay y el 7 % de Brasil.

En ese contexto, el canciller defendió el viaje de Alliana, quien al jurar al cargo el pasado 6 de noviembre afirmó que "ya se hizo suficiente en el exterior", para diferenciarse de su predecesor, Santiago Peña.

"Va a ser un viaje breve, hay viajes que son indispensables", apuntó Ramírez.

Alliana asumió la Presidencia en reemplazo de Peña (2023-2026), quien fue removido en un juicio político en el Senado y posteriormente apresado el pasado 6 de noviembre, tras quedar salpicado en el caso de la entidad Ueno bank, intervenida por el Banco Central por problemas de solvencia financiera y a la que el exmandatario ha sido vinculado.