Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas el 6 de mayo de 2024 en un ataque con un artefacto incendiario, que dejó a una cuarta mujer gravemente herida, mientras dormían en una pensión del barrio porteño de Barracas.

Entre los agravantes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 consideraron "el ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común".

Barrientos también fue condenado por homicidio agravado, pero en grado de tentativa, respecto a Sofía Castro Riglos, quien resultó gravemente herida en el ataque y tiene severas secuelas físicas y psicológicas.

Al comienzo de la audiencia, decenas de mujeres comenzaron este miércoles a concentrarse en la puerta de los tribunales con pancartas en las que se leían los nombres de las víctimas y el lema "perpetua para Barrientos".

Cuando se conoció la sentencia, varias horas después, había más de doscientas integrantes de organizaciones feministas y LGBT+, quienes bajo una intensa lluvia festejaron a gritos el veredicto.

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Esta decisión judicial es un importante antecedente para el colectivo al haber reconocido el crimen de odio como móvil del triple lesbicidio.

Durante el juicio, que comenzó el pasado 18 de mayo, la acusación sostuvo que el ataque fue la culminación de un contexto previo de hostigamiento, insultos y amenazas del acusado hacia las mujeres por su orientación sexual.

Los testimonios de vecinos y las pericias sobre el incendio fueron algunos de los elementos presentados para respaldar esa hipótesis.

La Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) ha participado como querella colectiva en el juicio, lo que supone una intervención inédita en un juicio por lesbicidio que permitió representar el interés de este colectivo.

"Me siento inocente, solamente eso le puedo decir", fueron las últimas palabras del acusado, poco antes de que culminara el juicio y se conociera el veredicto.