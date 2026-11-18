Las entidades emplazan a la Audiencia Nacional (tribunal especializado) a investigar una posible responsabilidad penal por participación, desde 2019, en la construcción, la ampliación y el mantenimiento de este servicio ferroviario, según un comunicado publicado este miércoles.

El grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) es una multinacional dedicada al diseño, fabricación, mantenimiento y operación de sistemas de transportes.

Las organizaciones aseguran que este tren es "indispensable" para poder desplazarse de un asentamiento a otro dentro de Cisjordania.

La querella fue presentada por una coalición formada por Comunidad Palestina de Cataluña, NOVACT, SUDS, Observatorio DESCA, Paz con Dignidad, BDZ Euskal Herria y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Anteriormente ya presentaron una denuncia en la Fiscalía española de Derechos Humanos, el 18 de febrero de 2026. Ahora acuden a la Audiencia Nacional debido a "la falta de avances" en la investigación.

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Reclaman que se investigue al consejo de administración de la empresa y a los directivos de seis compañías vinculadas al proyecto, que son filiales del mismo grupo o trabajan en conjunto, según las organizaciones denunciantes.

En concreto, la querella solicita que se investiguen posibles delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado.

El escrito vincula estos preceptos con la posible contribución de responsables de CAF en el traslado y el asentamiento de población israelí en Cisjordania.

También se reclama que se averigüe si los querellados, al participar en infraestructuras relacionadas con los asentamientos israelíes, pudieron haber contribuido al mantenimiento de prácticas "discriminatorias e inhumanas y a vulneraciones del derecho internacional humanitario y de las obligaciones que imponen los Convenios de Ginebra" de protección de víctimas de conflictos bélicos.

Desde 2019, CAF participa con la empresa israelí Shapir en la ampliación de la línea roja, la construcción de la línea verde, el suministro de material ferroviario y la explotación y el mantenimiento de ese tren ligero, que conecta los asentamientos israelíes de Jerusalén Este y Jerusalén Oeste.