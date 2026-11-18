El encuentro reunirá a representantes de más de 30 países para intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos de la región y analizar oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo económico, informó este miércoles la organización, según un comunicado de la Presidencia dominicana.

La reunión contará con la participación del presidente dominicano, Luis Abinader, quien encabezará la apertura y participará en espacios de discusión junto a otros líderes regionales.

Entre las autoridades confirmadas están también el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Ecuador, María José Pinto, y el primer ministro de Bahamas, Philip Davis.

La agenda incluye 35 sesiones y 15 reuniones y actividades de alto nivel, con más de 70 ponentes, en las que se abordarán asuntos como la integración regional, la inversión, la conectividad global, el turismo, la innovación tecnológica y el futuro de los gobiernos.

Uno de los principales espacios será el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', en el que Abinader y Mulino analizarán las posibilidades que ofrecen el comercio, la tecnología y la inversión para impulsar el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, según la información oficial.

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Este encuentro fue declarado de alto interés nacional por el Gobierno de la República Dominicana, como parte de los esfuerzos para impulsar la proyección internacional del país y fortalecer los espacios de cooperación regional.

Esta será la segunda edición regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en República Dominicana, tras la celebrada en 2025.