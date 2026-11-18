“Moscú ha sido debidamente informado de la implicación de Países Bajos. Se ha tomado debida nota de la confesión. ¿Está La Haya participando abiertamente en el conflicto?”, señaló la representación diplomática rusa en un mensaje publicado en la red social X.

La reacción se produce después de que Destinus, fabricante de armas con sede en la localidad neerlandesa de Valkenburg, reivindicara públicamente la utilización de sus armas en el ataque del martes contra el puente que conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, ocupada y anexionada ilegalmente por Moscú en 2014.

El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, rechazó las insinuaciones rusas durante un debate parlamentario y afirmó que Moscú utiliza sus embajadas para difundir el discurso del Kremlin.

“Quieren dividirnos, así que debemos interpretar sus declaraciones desde esa perspectiva”, sostuvo el ministro, quien defendió el derecho de Ucrania a utilizar armamento fabricado en Países Bajos para defenderse, siempre que respete el derecho internacional humanitario.

La empresa Destinus aseguró el martes que siete de sus misiles de crucero Ruta alcanzaron el puente durante la operación ucraniana, en la que también se utilizaron drones Da Vinci de su fabricación.

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“Estamos orgullosos de ayudar a las Fuerzas Armadas ucranianas en su lucha por defender Ucrania y Europa”, afirmó la compañía en una publicación acompañada de imágenes de los daños causados a la infraestructura.

Según confirmó un portavoz a la cadena pública neerlandesa NOS, es la primera vez que Destinus reivindica públicamente su participación en un ataque militar concreto, y explicó que decidió hacerlo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mencionara esas armas en sus redes sociales.

El puente es una importante vía de comunicación y abastecimiento para las fuerzas rusas y tiene un alto valor simbólico para el Kremlin, ya que fue inaugurado personalmente por el presidente Vladímir Putin, quien tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania.

Destinus, fundada en Suiza en 2021 por el empresario de origen ruso Mijaíl Kokorich, tiene instalaciones de producción en varios países europeos, incluida una fábrica en Hengelo, en el este de Países Bajos.

La compañía ya había sido mencionada por el expresidente ruso Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, como un posible objetivo “legítimo” por su suministro de armas a Ucrania.