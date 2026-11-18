Las dos personas son integrantes del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) del Hospital San Antonio de Mitú, quienes estaban realizando una actividad de "educación, promoción y mantenimiento de la salud en el sector de San Gabriel de Yapú" cuando fueron "objeto de retención por parte de un presunto grupo armado ilegal", detalló el Ministerio de Salud en un comunicado.

"Aunque información recibida previamente a través de terceros indicaba que los profesionales se encontraban en buenas condiciones, al 17 de noviembre de 2026 no ha sido posible establecer comunicación directa con ellos ni confirmar su ubicación, estado de salud o condiciones actuales de seguridad", agregó la información.

En ese sentido, el Ministerio hizo un "llamado urgente a respetar y proteger la vida, la integridad física y psicológica, la dignidad y la libertad del personal sanitario, recordando que quienes integran la misión médica cumplen una labor esencialmente humanitaria".

"La misión médica debe ser respetada y protegida en todo momento. Ningún integrante del personal sanitario debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, retenciones, agresiones o cualquier otra acción que comprometa su seguridad o impida el cumplimiento de sus funciones humanitarias", recalcó la cartera de Salud.

En la zona donde supuestamente fueron secuestrados los miembros de la misión médica operan disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).