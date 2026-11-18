"Asumo esta alta responsabilidad en un momento particularmente delicado para nuestro país y para las instituciones de la república, soy plenamente consciente del desafío que estas circunstancias representan", dijo Cantero al ser investida.

Cantero, que tiene 25 años de experiencia en el Ministerio Público y ejerce como fiscal adjunta en materia penal desde 2015, quedó al frente de la Fiscalía por designación del propio Rolón, quien la encargó del despacho antes de dimitir.

El senador Javier Zacarías dijo ante el pleno que Cantero, la segunda mujer que asume la titularidad de la Fiscalía en la época democrática de Paraguay después de Sandra Quiñónez (2018-2023), disipó las dudas de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.

En este sentido, explicó que los legisladores han revisado los documentos que "acreditan fehacientemente" que la abogada "reúne los requisitos constitucionales y legales" para ocupar el cargo de fiscal general del Estado de forma interina, y "a fin de completar el periodo constitucional 2023-2028".

Rolón juró el cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, pero renunció el martes después de que legisladores de la Cámara Baja lo acusaran de una presunta "conducción deficiente de la investigación" sobre Ueno bank.

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También lo señalaron de retener "durante siete meses" una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña, destituido el 6 de noviembre en un juicio político y bajo arresto domiciliario por el caso.

La dimisión se produjo en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a millones de clientes, entre ellos distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el mandato de Peña.