La nueva entidad, bajo el nombre de Warner Bros. Television Studios, estará codirigida por Channing Dungey y Matt Thunell, ambos veteranos ejecutivos de la industria, según un escrito dirigido al personal de la empresa al que ha tenido acceso Los Angeles Times.

La corporación fusionará el histórico estudio de la ciudad de Burbank, en el condado de Los Ángeles y cuna de éxitos como 'Friends' o 'The Big Bang Theory', con la unidad de producción televisiva más pequeña de Paramount, que cuenta con el respaldo de dramas como 'Landman' o 'Yellowstone'.

Esta estrategia empresarial responde a una medida más amplia de Skydance, en su proceso de integración, por reducir la plantilla para optimizar los costes operativos tras la macrofusión.

La empresa ofreció en las pasadas semanas la jubilación anticipada a cientos de empleados y busca recortar 6.000 millones de dólares en costos por los próximos tres años para acelerar su proceso de integración.

Paramount cerró el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por doce estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.

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La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.

Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.