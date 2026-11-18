Se trata de una camioneta concebida para responder tanto a las exigencias del uso diario como a los trayectos de larga distancia, según explicó el director ejecutivo de la empresa en Brasil, Evandro Maggio.

El Corolla Deck amplía la gama de vehículos electrificados de la marca con la tecnología híbrida flex (HEV FFV), que combina un menor consumo de combustible con bajas emisiones de CO₂, y su lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027.

Esta es la primera vez que Toyota presenta un producto global en América Latina, algo que destacó el CEO de Toyota en Latinoamérica y el Caribe, Rafael Chang.

El anuncio se produjo paralelamente con la inauguración de una nueva fábrica, Sorocaba II, que forma parte del ciclo de inversiones de 11.000 millones de reales (casi 1.900 millones de dólares / unos 1.700 millones de euros) en Brasil hasta 2030.

Con 160.000 metros cuadrados de superficie construida, la nueva planta forma parte de un complejo integrado por sus dos fábricas y el centro de logística de piezas, que suman 492.000 metros cuadrados de superficie construida y una capacidad total de producción de 270.000 vehículos anuales.

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El complejo concentrará a partir de ahora la producción de cinco modelos con el Corolla Cross, el nuevo Yaris Cross y el Yaris Hatch en Sorocaba I; y la berlina Corolla y el recién anunciado Corolla Deck en las nuevas instalaciones.

"Toyota cree que el futuro debe construirse respondiendo a las necesidades de cada región, desarrollando a las personas y trabajando conjuntamente con socios y comunidades" afirmó Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de la compañía a nivel global.

La empresa japonesa desarrolla en Brasil todo el ciclo de producción de vehículos para los mercados nacional e internacional: estampación, soldadura de carrocerías, inyección de parachoques y paneles, pintura y montaje.

Algo que para Evandro Maggio, director ejecutivo en Brasil, "permite transformar la estrategia en beneficios concretos para el país", como los 2.000 empleos que esperan que estas nuevas instalaciones generen de aquí a 2030.