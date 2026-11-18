Putin se acercó a Trump para estrecharle la mano e intercambiar saludos ante la mirada del presidente chino, Xi Jinping, anfitrión de esta cumbre de la APEC, que dio comienzo con una cena previa a la sesión plenaria del jueves.

El líder ruso y el estadounidense no se veían personalmente desde la cumbre bilateral que celebraron en agosto de 2025 en Alaska, que no se tradujo en acuerdo específico sobre una resolución del conflicto en Ucrania u otros avances en materia de no proliferación nuclear, defensa o cooperación económica.

En un encuentro sin precedentes, este jueves Trump, Xi y Putin celebrarán una cumbre trilateral en un resort de lujo en Shenzhen.

Las tres grandes potencias nucleares accedieron a la propuesta del Kremlin de mantener esta reunión de alto nivel, aunque no están claros los puntos que se trataran o los posibles resultados.

La Casa Blanca ha mostrado su intención de tratar posibles acuerdos en no proliferación nuclear, mientras que el resto importancia a un posible diálogo para encontrar posibles salidas a los conflictos en Irán y Ucrania.