"El uso de armas químicas por parte de cualquier entidad, ya sea un Estado o un actor no estatal, en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, es absolutamente inaceptable y constituye una violación del derecho internacional", recordó un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Y añadió que todo caso "debe ser investigado a fondo, y los responsables deben ser llevados ante la justicia".

Después de haber ampliado recientemente las sanciones contra los implicados en la proliferación y el uso de armas químicas, "la UE está dispuesta a imponer sanciones adicionales a los autores de estos actos", advirtió el portavoz.

La reacción de la UE se refiere al informe que Ucrania presentó el jueves ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

El informe ucraniano, elaborado con la asistencia de la propia OPAQ, vincula directamente por primera vez al ejército ruso con el lanzamiento contra las tropas ucranianas de granadas de gas CS, una sustancia que está prohibida por la Convención sobre Armas Químicas.

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La UE dijo hoy que hay "pruebas contundentes" de los ataques y consideró que la OPAQ "debe ejercer su mandato para determinar la responsabilidad por estas infracciones constatadas de la Convención sin más demora".

Y consideró una "responsabilidad común" garantizar que los autores de todos los ataques químicos "sean identificados y rindan cuentas", ya que sin ello, la Convención sobre las Armas Químicas y la norma mundial contra el uso de este tipo de armamento "corren el riesgo de perder su credibilidad".