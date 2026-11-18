La exposición, 'Surréelles. De Leonor Fini à Hélène Delprat, une autre traversée du surréalisme' (Surrealistas. De Leonor Fini a Hélène Delprat, otro recorrido por el surrealismo), abierta al público hasta el 21 de marzo de 2027, realiza un recorrido por las creaciones artísticas de las mujeres que se adentraron en este estilo desde la época de su aparición entre 1920 y 1930, hasta las que vivieron el surrealismo en sus años dorados en los años 40 y 50.

Además, hace hincapié en aquellas artistas que hasta día de hoy mantienen en sus obras la influencia de este movimiento como es el caso de la artista francesa, Hélène Delprat.

"Lo que la exposición pretende mostrar es que el arte contemporáneo, de hecho, sigue inspirándose en el imaginario del surrealismo", manifestó a EFE la comisaria de la exposición y responsable de la colección de Arte Moderno en el Museo de Arte de Nantes, Jeanne Martínez.

A través de la obra de 60 artistas, el recorrido se divide en cuatro áreas temáticas fundamentales como son la identidad, la relación con el espacio, con el cuerpo y con la naturaleza, que se desarrollan en torno a un gesto espacial creado por Delprat, quien dibuja en el centro un espacio en forma de estrella que conecta las diferentes partes de la muestra estableciendo un diálogo entre la historia y la época contemporánea.

"El espíritu surrealista ha perdurado a lo largo de las generaciones, y esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres que se dedican a la inversión. Una forma de ver el mundo, una forma de responder a una posición social, de poner en crisis lo real", destacó Martínez.

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La muestra, a su vez, desvela el archivo fotográfico del museo de la artista nacida en Nantes, Claude Cahun, y que sirve de hilo conductor de la exposición siendo "una de las mayores figuras del surrealismo francés", añadió la comisaria.

Con la mujer como foco, la exposición se encuadra dentro del trabajo que el museo lleva realizando hace años "de enriquecer sus colecciones con la adquisición de obras de mujeres artistas" y de este modo "garantizar la presencia de estas artistas que durante mucho tiempo han sido ignoradas", explicó Martínez.

La importancia de la ciudad de Nantes recae en ser conocida como un lugar significativo para la historia del surrealismo, siendo el lugar de encuentro entre André Breton, padre de este movimiento artístico y el escritor e intelectual francés, Jacques Vache, cuyo espíritu rebelde promovió la aparición del surrealismo.

De este modo, la exposición en el Museo de Arte de Nantes rinde homenaje a esta perspectiva histórica del surrealismo rebelde a través de la mirada de mujeres artistas.