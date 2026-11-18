Según el estudio, a pesar de ser minoritaria en el sur brasileño, la población negra que vive en favelas es proporcionalmente mayor que en el resto del país, superando la media nacional, que es del 73 %.

"La desigualdad racial no se explica únicamente por la pobreza regional", afirmó Beatriz Brandão Neta, investigadora del PNUD, en la presentación del atlas.

El Atlas Étnico-Racial de la Desigualdad en Brasil reúne 192 mapas con indicadores sobre educación, vivienda, trabajo, ingresos y protección social, elaborados a partir del censo de 2022 y del registro único de programas sociales de 2025.

La herramienta permite comparar los datos de cada municipio con los promedios estatales y nacionales para orientar políticas públicas e inversiones sociales, explicó el representante del PNUD en Brasil, Claudio Providas.

"El atlas nos ayuda a ver quién se quedó atrás, quién quedó al margen de los logros alcanzados por los brasileños en los últimos años", afirmó Providas, quien recordó que el país alcanzó este año el nivel de "alto desarrollo humano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estudio evidencia que la expedición de certificados de nacimiento, un dato fundamental para la aplicación de políticas sociales, presenta desigualdades en las 74 áreas metropolitanas analizadas, y que la probabilidad de poseer ese documento es un 64 % mayor entre los niños blancos que entre los negros.

En el mercado laboral, el 37,7 % de los trabajadores negros y mestizos no cotiza a la seguridad social, frente al 26,7 % de los blancos.

En paralelo, un estudio divulgado este miércoles por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló que las mujeres negras ocupan solo el 1,7 % de los cargos directivos en el sector privado y los hombres negros el 3,7 %, frente al 42 % de los hombres blancos.

En lo que respecta a la violencia, la disparidad entre blancos y negros también sigue siendo elevada.

De los 42.600 homicidios registrados en 2024, los hombres negros o morenos representaron el 71,3 % de las víctimas, aproximadamente cuatro veces la proporción de hombres blancos (18,4 %).