"El tribunal ha aplazado por siete días la vista sobre las apelaciones en el caso de los 190 millones de libras y también ha ordenado a las autoridades penitenciarias garantizar atención médica y condiciones de vida higiénicas para Bibi, conforme al reglamento carcelario", dijo a EFE el portavoz del partido de Khan, Ahmed Janjua.

Un panel de dos jueces concedió al abogado de Khan, Salman Safdar, una última semana para preparar sus argumentos de defensa.

El alto órgano judicial ordenó además a las autoridades penitenciarias garantizar atención médica urgente y condiciones de higiene para Bibi, después de que el lunes la defensa presentara un recurso de urgencia alertando sobre la pérdida de visión de la exprimera dama.

El abogado de Khan publicó una carta del exmandatario en X el lunes, describiéndola como una "petición humanitaria para recibir tratamiento médico" para él y su esposa. Sin otra operación, dijo Khan, "podría perder la vista para siempre".

El fallo se produce en medio de una creciente alarma por el estado de salud de la pareja bajo custodia, tras recientes denuncias de Khan sobre supuesta negligencia médica, mientras funcionarios del Gobierno acusan al líder opositor de exagerar sus dolencias para dilatar los procesos judiciales.

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El caso de los 190 millones de libras esterlinas, también conocido como el caso del Fideicomiso Al-Qadir, es el último que mantiene a Khan y Bibi en prisión.

El 17 de enero de 2025, un tribunal de rendición de cuentas en Islamabad condenó al fundador del PTI a 14 años de prisión y a su esposa a siete años. Ambos apelaron sus condenas ante el Tribunal Superior de Islamabad, que el miércoles aplazó la audiencia de sus apelaciones por siete días para permitir que el abogado de Imran preparara sus argumentos.

Khan permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Adiala, en Rawalpindi, desde agosto de 2023, enfrentando decenas de causas judiciales que van desde corrupción hasta cargos de terrorismo tras su destitución en una moción de censura parlamentaria en 2022.