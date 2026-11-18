Wadephul subrayó que las buenas relaciones entre los dos países caucásicos contribuirán al fortalecimiento de los lazos regionales y de la cooperación en general.

Ese asunto también fue tratado esta mañana en Bakú por el jefe de la diplomacia alemana con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayrámov. En ese sentido, Wadephul elogió las medidas adoptadas por las partes tras la cumbre de Washington el año pasado en la que firmaron un preacuerdo de paz en la Casa Blanca.

"Los países de la Unión Europea (UE) tienen un gran interés en cooperar con esta región (del Cáucaso). Nuevos corredores de transporte abren oportunidades para el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Ambos países aprovecharon una posibilidad histórica en Washington. Me gustaría que este tratado de paz sea firmado y entre en vigor", dijo el diplomático alemán tras su encuentro con Bayrámov.

Durante su encuentro con Pashinián, Wadephul también abordó los temas de la cooperación económica bilateral y, entre otros asuntos, proyectos de energía verde.

Pashinián, a su vez, destacó los esfuerzos de Berlín para apoyar las reformas democráticas de un país que aspira a ser parte de la Unión Europea (UE) y también le agradeció su apoyo al desarrollo de las relaciones entre Ereván y Bruselas.