El banquete, celebrado con motivo del inicio de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), rindió homenaje a la gastronomía de la provincia suroriental de Cantón, donde se encuentra la ciudad de Shenzhen, según el menú, recogido por el diario hongkonés South China Morning Post.

Los invitados degustaron un entrante frío denominado 'Ciudad del Roc', seguido de sopa de vejiga natatoria de pescado con aceitunas chinas y langosta salteada con jengibre y cebolleta.

Entre los platos principales figuraron mero al vapor con salsa de soja, filete de ternera con setas y una preparación de colmenillas, col china y castañas en salsa de azafrán.

El ágape incluyó asimismo tres variedades de 'dim sum' cantonés, sopa dulce de judías rojas con piel de mandarina y semillas de loto, además de pasteles, fruta fresca y helado.

Para acompañar los platos se sirvieron vinos de la región de Ningxia (norte), que ha apostado en los últimos años por la producción vinícola.

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Más allá de la gastronomía, la recepción dejó imágenes de interés diplomático, especialmente cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, se acercó a Xi y a su homólogo estadounidense, Donald Trump, mientras conversaban antes de la fotografía de familia.

Putin estrechó la mano de Trump y se incorporó brevemente a la conversación, un día antes de la inédita reunión trilateral prevista entre los tres mandatarios, con el control del armamento nuclear entre los asuntos que podrían abordar.

También se produjo un saludo entre Xi y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su primer contacto presencial desde el agravamiento de las tensiones bilaterales por las declaraciones de la mandataria nipona acerca de una posible intervención japonesa en caso de conflicto por Taiwán, que enfurecieron a China.

Takaichi dirigió unas palabras al presidente chino, quien sonrió sin responder verbalmente, según la crónica del rotativo hongkonés.

La esposa de Xi, Peng Liyuan, mantuvo por su parte una breve conversación directamente con Trump, sin intérprete presente, después de intercambiar un apretón de manos.

Previamente, Trump había sido recibido a su llegada al aeropuerto de Shenzhen por el propio Xi, que le devolvió el gesto que tuvo el republicano en la visita realizada por Xi a Estados Unidos el pasado septiembre.

En su brindis de bienvenida, Xi adelantó que los líderes debatirán este jueves, durante la cumbre, medidas para "ampliar la apertura mutua", explorar nuevas fuentes de crecimiento mediante la innovación y profundizar la cooperación práctica entre las economías participantes, según la agencia oficial Xinhua.

El mandatario defendió que la apertura, la innovación y la cooperación han contribuido a convertir Asia-Pacífico en uno de los "principales motores del crecimiento económico mundial".

Entre los asistentes a la velada figuraban también altos cargos estadounidenses, como los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick, además de otros miembros del equipo presidencial de Trump.