El inédito encuentro en privado entre Xi, Donald Trump y Vladímir Putin lo ha propiciado la celebración en esta megalópolis del sureste de China de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arranca esta tarde con un banquete oficial aunque tendrá mañana su jornada principal.

Las instalaciones elegidas para la cita a tres, que son de propiedad estatal y tienen categoría de hotel de cinco estrellas, están en un área residencial tan discreta que muchos de los vecinos de Shenzhen no sabían que allí se encuentra el lugar donde alguna vez -en concreto, hace veinte años- se alojó el fallecido líder norcoreano Kim Jong-il y donde el Gobierno chino se reunió con emisarios del dalái lama en 2008 tras los disturbios en el Tíbet.

El lugar toma el nombre del animal mítico 'qilin', que en el imaginario chino anticipa la paz y la llegada de un gobernante sabio.

Kylin Villa se extiende a lo largo de 380.000 metros cuadrados en la ladera del monte Qilin, de los que 15.000 metros son humedal natural, y según su página web el espacio dedicado a hotel tiene 200 habitaciones, salón de baile y piscina en sus instalaciones; aunque estas se utilizan con fines protocolarios como en esta ocasión, también están abiertas al público con precios a partir de 180 euros por noche, y pueden alquilarse asimismo para bodas y eventos.

Además, está rodeado de una exuberante vegetación que comparte con dos instalaciones zoológicas en las cercanías. Se trata del Zoo de Animales Salvajes de Shenzhen a menos de tres kilómetros y un Safari Park a 600 metros, una coincidencia propicia dado que, en los últimos tiempos, Xi se ha servido de los foros internacionales para reclamar que en el mundo no impere "la ley de la selva".

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Aunque la de mañana, jueves, será la reunión política de mayor nivel que Kylin Villa haya acogido hasta ahora, el lugar ya nació apuntando maneras de escenario histórico, porque se construyó entre 1996 y 1997 con el objetivo de alojar a la cúpula china y sus principales invitados con motivo de la retrocesión de Hong Kong a soberanía china en julio de ese último año.

Desde entonces han pasado por sus estancias dirigentes y dignatarios: el más llamativo fue el ya fallecido Kim Jong-il, padre del actual líder norcoreano, Kim Jong-un.

Fue en enero de 2006, durante una visita no oficial a China rodeada de secretismo con la que, de acuerdo a información pública sobre el recinto, Kim habría querido conocer de primera mano el modelo de Shenzhen, la gran cara visible del aperturismo económico del gigante asiático desde principios de los ochenta.

Pero más allá, la elección del lugar para la inédita cumbre de mañana destaca por su conexión familiar con el presidente chino, porque la biografía oficial de su padre, Xi Zhongxun, relata que durante sus últimos años, enfermo de cáncer y por consejo médico, daba paseos por el recinto, aunque no vivía en él pero sí en Shenzhen, donde pasó sus últimos años lejos de las entretelas políticas de Pekín, adonde regresó poco antes de morir.

La tranquilidad de la que disfrutó Xi padre en aquellos años se ve alterada estos días por un enjambre de 'hombres de negro', una de las imágenes que ilustran el extremado dispositivo de seguridad que rodea el escenario donde en menos de veinticuatro horas se darán la mano Xi, Trump y Putin, un encuentro inédito que acapara la máxima atención de los centenares de periodistas desplazados a Shenzhen esta semana.

Se espera que entre los asuntos a abordar figuren las guerras en Irán y Ucrania o la no proliferación del armamento nuclear: la Casa Blanca avanzó que Trump planteará este último asunto a los jefes de Estado de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, aunque también rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

China, mientras, ha destacado el carácter "pionero" de una cita en la que se hablará de cómo preservar la paz mundial y de la que el Kremlin, a su vez, espera un "efecto terapéutico para la situación internacional", tal y como los jardines de Kylin Villa lo tuvieron para el padre del hombre que, tras Mao Zedong, más poder ha acaparado en la China moderna.