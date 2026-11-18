“Hoy hemos hablado de las cuestiones que acordamos con el presidente de Portugal en España durante la Cumbre Iberoamericana”, dijo Zelenski en X sobre la reunión con Rangel.

El presidente ucraniano especificó que abordó con Rangel medidas para reforzar a la aviación de combate de Ucrania, a la que la Fuerza Aérea del país está recurriendo para derribar los drones Shahed de motor a reacción que utiliza Rusia a diario contra territorio ucraniano.

En una rueda de prensa conjunta celebrada este martes en Kiev con el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, Rangel descartó que Portugal envíe aviones F-16 a Ucrania.

El ministro luso sí se mostró abierto a formar a más pilotos ucranianos en el manejo de estos aviones como ya hizo en el pasado.

Durante su encuentro con Rangel, el presidente Zelenski también informó al jefe de la diplomacia portuguesa sobre marcha de las negociaciones con Rusia que impulsa EE.UU. para buscar una salida negociada a la guerra.

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“Ucrania siempre ha abogado por una presencia europea plena en este proceso, algo que la parte estadounidense también respalda en estos momentos”, dijo Zelenski en su mensaje sobre el encuentro con Rangel.

Zelenski recordó que los mediadores estadounidenses tienen previsto estar en Berlín este jueves para reunirse con representantes de Kiev y de sus socios europeos.