Cupic, un profesor adjunto de la Facultad de Transportes y Comunicaciones de la Universidad de Belgrado, obtuvo 140 votos de los 239 diputados presentes en la sesión constituyente del Parlamento, que había comenzado hace dos días.

En su primer intervención como nuevo presidente, el académico instó a los parlamentarios a trabajar para recuperar la dignidad de la institución y fomentar el diálogo y la cultura política en el país balcánico, dominada hasta ahora por un creciente autoritarismo del exmandatario populista nacionalista Aleksandar Vucic.

"Pido a todos que hagan todo lo que esté dentro de la ley para restaurar la dignidad de esta Cámara. Los ciudadanos que nos han elegido esperan que cada uno de nosotros mida sus palabras, se comprometa con el diálogo y dé ejemplo de cultura política", dijo.

Nacido en 1978 y doctor en diseño de redes de transporte, Cupic destacó como orador en las movilizaciones del movimiento estudiantil que comenzaron tras el derrumbe mortal de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, en noviembre de 2024.

El nuevo presidente interino serbio, casado y padre de seis hijos, vive en Sopot, al sur de Belgrado, donde gestiona con su familia una granja orgánica.

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El movimiento concurrió a las elecciones anticipadas del pasado 25 de octubre bajo el nombre 'Lista de Estudiantes' y obtuvo la mayoría parlamentaria, con 140 de los 250 escaños.

La Constitución de Serbia establece que el presidente del Parlamento asume las funciones de jefe del Estado cuando el titular abandona el cargo antes de concluir su mandato.

Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política serbia durante 12 años, dimitió a finales de septiembre como presidente, siete meses antes de que expirara su segundo y último mandato de cinco años, para presentarse en las legislativas como candidato a primer ministro.

Desde entonces, la hasta ahora presidenta de la Cámara, Ana Brnabic, una estrecha aliada de Vucic y exprimera ministra, había ejercido como presidenta interina.

La legislación establece que un presidente interino no puede permanecer en el cargo más de tres meses, por lo que Serbia deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas como muy tarde para el 27 de diciembre, es decir, 90 días tras la dimisión de Vucic.

Esa cita con las urnas será una primera prueba para la Lista de Estudiantes -que aún debe formar un Gobierno- tras su triunfo electoral de octubre.

Por ahora no se conoce ningún posible candidato para la presidencia de Serbia, la república más grande surgida de la desintegrada Yugoslavia.

Serbia, que mantiene buenas relaciones con Rusia, negocia desde 2014 su entrada en la Unión Europea (UE), aunque en los últimos años bajo la presidencia de Vucic estas conversaciones se habían estancado.