Birol, que presentó a la prensa el informe anual de la AIE sobre perspectivas para el sector, destacó que la electrificación es una de las tres grandes categorías de respuestas que los países están dando al cierre del estrecho de Ormuz, que ha privado al mundo desde marzo con el comienzo del conflicto del equivalente de 2,7 millones de barriles diarios (mb/d) de petróleo.

Los otros dos grandes ejes son la diversificación y dar un mayor peso al aprovisionamiento con fuentes propias, lo que se ha traducido sobre todo en un fuerte repunte de la generación con renovables y también de los proyectos de energía nuclear.

Para ilustrarlo, el director ejecutivo explicó que en los nueve primeros meses de este año la financiación de proyectos fotovoltaicos en el sureste asiático -la región más directamente afectada por el cierre del estrecho de Ormuz- se ha incrementado en un 40 %.

En cuanto el mayor interés por la energía nuclear, dijo que en la actualidad hay proyectos de construcción de centrales nucleares que aportarán 90 gigavatios (GW), la cifra más elevada en 40 años.

Otro elemento importante que empuja a una mayor electrificación es, como dijo Birol, que "por primera vez en la historia, las necesidades de refrigeración son mayores que las necesidades para calefacción".

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Hay que tener en cuenta que las primeras se cubren íntegramente con electricidad, mientras que para las segundas se utilizan mayoritariamente combustibles fósiles.

Birol señaló que si hace dos años había anunciado que "estábamos entrando en la era de la electricidad", ahora puede decir que "hemos entrado".

La electricidad representaba en 2025 el 23 % del consumo energético, pero en términos económicos es la energía que se utiliza para un 50 % del producto interior bruto (PIB).

Según las proyecciones de la AIE, con las políticas decididas y programadas en este momento, su peso relativo pasará al 30 % en 2035, y eso es un punto porcentual más de lo que se hubiera conseguido sin la crisis de Oriente Medio.

El director ejecutivo de la agencia consideró que con la guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, "la confianza en el estrecho de Ormuz se ha roto" y "el mundo de la energía no volverá a la situación anterior".

Su organización da por hecho que las consecuencias serán más profundas cuanto más larga sea esta crisis, en particular con los esfuerzos de los países importadores de las compras de petróleo y gas procedente del golfo Pérsico.

En el informe se señala que las necesidades de petróleo que sale por el estrecho Ormuz para abastecer el mercado mundial podrían pasar de 20 mb/d antes de la guerra a 2 mb/d en el horizonte de 2035, esencialmente con oleoductos que saquen el crudo por otras vías, pero también sustituyendo una parte de ese petróleo por el que se podría extraer de forma adicional en otras regiones del mundo, sobre todo en América.

En cualquier caso, la AIE advierte de que el mundo no podrá prescindir del petróleo de Oriente Medio, teniendo en cuenta las necesidades de los países consumidores y las capacidades de otras zonas del mundo.

Si el tránsito se restableciera completamente por el estrecho de Ormuz y sin restricciones, en unas condiciones similares a las que había antes de la guerra, la agencia anticipa que habrá un exceso de oferta de gas natural licuado (GNL) en los próximos años, teniendo en cuenta los nuevos proyectos de producción que proliferan en el mundo, y eso presionará a la baja los precios.

No obstante, los responsables de la organización insistieron en la incertidumbre que sigue planeando sobre el mercado energético por el que se considera el mayor choque para el sector desde su creación en 1974.