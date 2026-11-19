"Los atacantes, que no son otros que terroristas, habían tendido una emboscada para atacar a los pescadores indefensos. Asesinaron a sangre fría a cuatro niños que acompañaban a sus padres a pescar, así como a nueve adultos que formaban parte del grupo", declaró a EFE el jefe de la aldea de Tchoukou Telia, Gamal Khassim.

El incidente ocurrió sobre las 05:00 hora local (04:00 GMT) a unos cinco kilómetros de Tchoukou Telia, donde los yihadistas también secuestraron a cinco mujeres.

"Entre las víctimas hay cinco mujeres que fueron secuestradas, y permanecen desaparecidas hasta el día de hoy", añadió.

Khassim también lamentó que "no es la primera vez" que la comunidad sufre "tales atrocidades".

A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad chadianas, que llevan a cabo operaciones regularmente contra los grupos armados en la zona, las poblaciones locales continúan expuestas casi a diario a la violencia y los desplazamientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La provincia del Lago Chad, ubicada en la orilla del lago del mismo nombre, se enfrenta desde hace varios años a ataques e incursiones atribuidos a Boko Haram.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los miembros del grupo suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Sus movimientos se ven favorecidos por la geografía de la zona, caracterizada por cientos de islas y una densa vegetación.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.