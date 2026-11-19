Según declaraciones de funcionarios hutíes y del canal de la televisión de Al Masira, controlado por los rebeldes, el primer ataque tuvo como objetivo un pequeño hotel en la ciudad costera de Moca -que pertenece a la provincia de Taiz- al amanecer.

En el ataque murieron al menos diez personas y otras nueve resultaron heridas, según informó el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees al Asbahi.

Al Asbahi aseguró que estas cifras son un balance preliminar y advirtió de que el número de víctimas podría aumentar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Por otra parte, el canal Al Masira informó de que cinco personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un ataque aéreo contra la zona de Haijat al Abd, en el distrito de Al Shamayatain, también en la provincia de Taiz.

El medio de comunicación añadió que su corresponsal, Samir al Mutarreb, resultó herido mientras cubría las consecuencias del ataque contra el hotel en Moca.

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Las cifras de víctimas y las circunstancias de los ataques denunciados no han sido verificadas de forma independiente, y la coalición militar no ha realizado comentarios al respecto.

Los ataques se enmarcan en la contraofensiva 'Amanecer del Yemen' que lanzaron el 5 de octubre fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, tras importantes avances de los hutíes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, incluida la toma de Moca y de territorios cercanos al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

La campaña tiene como objetivo revertir esos avances y hacer retroceder a las fuerzas hutíes desde posiciones clave tanto en la costa como en el interior del país, pese a que la campaña gubernamental ha enfrentado contratiempos a lo largo de la costa.

El 15 de noviembre, las fuerzas alineadas con el gobierno anunciaron su retirada de posiciones cercanas a Bab al Mandeb y Dhubab con el fin de reforzar las defensas en torno a Aden, al tiempo que aseguraron que mantendrían sus esfuerzos para contrarrestar el avance hutí y hacer frente a los combates en los alrededores de Taiz.