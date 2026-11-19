"Estos informes son posteriores al accidente y demuestran que tomé la decisión correcta: mandé parar todo", declaró Moedas, quien aseguró que antes del siniestro desconocía las deficiencias. Preguntado por una reunión de junio en la que, según las informaciones publicadas, se dijo a los concejales que aún no había conclusiones, el alcalde remitió la pregunta a Carris, la empresa municipal que gestiona las instalaciones.

Los informes, elaborados en octubre y noviembre de 2025 por el Centro de Apoyo Tecnológico a la Industria Metalomecánica (CATIM), señalan que los cables de los funiculares de la Glória, Lavra y Bica y del elevador vertical de Santa Justa no se ajustaban a las normas técnicas de referencia. Las cuatro instalaciones permanecen cerradas desde el accidente.

El Ayuntamiento facilitó los documentos a los concejales de la oposición este miércoles, tras la emisión de un reportaje televisivo sobre los informes. La concejala socialista Alexandra Leitão exigió explicaciones a Moedas, mientras que el vicealcalde, Gonçalo Reis, defendió la transparencia del proceso y aseguró que Carris había remitido los informes a una comisión técnica.

Entre las instalaciones examinadas figura el funicular de la Bica, inaugurado en 1892 y declarado monumento nacional en 2002. Sus dos vagones amarillos recorren en sentidos opuestos una cuesta que une la Rua de São Paulo, cerca de la ribera del Tajo, con la entrada del Bairro Alto.

El descarrilamiento de la Glória, ocurrido el 3 de septiembre de 2025, causó también más de veinte heridos. El organismo portugués de investigación de accidentes ferroviarios prevé publicar su informe definitivo antes de que termine el primer trimestre de 2027.

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En tanto, la Fiscalía mantiene una investigación separada para determinar si hubo responsabilidades penales.