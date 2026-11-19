"Tras el arresto de dos líderes sindicales más ayer, a Amnistía Internacional le preocupa que los trabajadores y dirigentes sindicales estén siendo blanco de ataques por intentar ejercer su derecho a la reunión pacífica, a organizarse libremente y a exigir colectivamente un salario mínimo más alto", señaló la oficina regional en X.

La ONG aseguró que el pasado lunes la Policía detuvo a la presidenta y el secretario general de la Federación de Trabajadores Textiles Green Bangla (GBGWF) sin que se les informara del motivo.

"Están acusados ​​de presuntamente obstruir a la policía en el cumplimiento de sus funciones y de vandalizar una fábrica durante las protestas por el salario mínimo", agregó el comunicado.

Su detención se suma a la de al menos otros cinco dirigentes y activistas del sector desde que comenzaron las movilizaciones hace más de dos semanas.

Las marchas han provocado el cierre de más de 500 fábricas, fuertes enfrentamientos con la Policía en los cinturones industriales de las afueras de Daca y una ola de disturbios que ya se ha cobrado la vida de al menos dos trabajadores textiles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los empleados alegan que el encarecimiento del costo de la vida ha devorado sus ingresos y exigen elevar el salario mínimo mensual a 32.000 takas (unos 260 dólares), frente a las actuales 12.500 takas (unos 100 dólares).

Como solución a la ola de movilizaciones, el Gobierno creó el pasado 1 de noviembre una junta salarial que asegura que anunciará una subida salarial en diciembre para ponerla en funcionamiento el próximo enero.

Sin embargo, la tercera sesión del organismo, prevista para el lunes y en la que la patronal debía presentar su contraoferta, fue aplazada a última hora, desatando una nueva ola de disturbios en las zonas industriales.

Ante la paralización de la producción en la industria bangladesí, que abastece a grandes marcas internacionales y emplea a más de cuatro millones de personas, las principales patronales pidieron reanudar las negociaciones de inmediato de cara a la próxima reunión el 23 de noviembre.