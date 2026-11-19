El militar retirado, identificado como Henry Richard C.D., partió rumbo a Estados Unidos en un vuelo chárter desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Henry Richard C.D. fue detenido en agosto en Santa Cruz y luego fue trasladado a Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, donde estuvo encarcelado preventivamente con fines de extradición hasta este jueves.

Agentes de Interpol acompañaron el traslado de Henry Richard C.D. desde Sucre y se desplegaron posteriormente en el aeropuerto de Viru Viru hasta que se concretó su extradición.

Su esposa dijo al canal privado DTV que "desde un principio fue irregular todo lo que han hecho" en este caso, que se manejó "en reserva" y lamentó entre lágrimas que no le permitieron verlo, ni despedirse de él.

La captura fue coordinada entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia y la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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La Felcn informó en su momento que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia realizó las "gestiones" ante las autoridades judiciales bolivianas para que desde Sucre se dicte "un auto supremo y mandamiento de detención preventiva con fines de extradición" contra el militar.

Por el momento, ninguna autoridad boliviana ha dado información sobre la extradición.

Desde la llegada del presidente Rodrigo Paz al Gobierno boliviano, en noviembre de 2025, se anunció el regreso de las operaciones de la DEA a Bolivia después de más de 18 años.

En 2008, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) expulsó al diplomático estadounidense y a la DEA del país, acusándolos de supuesta conspiración, algo que la Casa Blanca siempre negó.