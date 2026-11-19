Canatur señaló en un comunicado que esas acciones deben tomarse para cumplir con las obligaciones asumidas con los pasajeros y pidió que también se mantenga una adecuada comunicación con los usuarios.

El gremio privado expresó, su preocupación por la suspensión de los vuelos de Plus Ultra y las afectaciones que está generando a los pasajeros y empresas vinculadas a la actividad turística peruana.

Además, añadió que sigue de cerca las gestiones que realizan sus gremios asociados, y las coordinaciones desarrolladas con IATA Perú y las autoridades para encontrar "soluciones oportunas y preservar la adecuada operación de la cadena turística".

De igual manera, remarcó que la protección de los consumidores "debe constituir la principal prioridad", por lo que requirió a Plus Ultra, las autoridades y las entidades involucradas que adopten las acciones "para garantizar soluciones efectivas".

Plus Ultra suspendió este martes su ruta a Lima hasta nuevo aviso, y a Buenos Aires hasta el 15 de diciembre, como parte de las medidas de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía, si bien mantiene la conexión con Venezuela.

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La empresa justificó la medida en el "complejo entorno" que afronta el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular del combustibles, según la web de la compañía.

"Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que puedan ocasionar", añadió.

Anunció, que los pasajeros afectados recibirían una notificación de la cancelación por correo electrónico.

Las gestiones relativas a la compra de pasajes realizadas con agencias de viajes se canalizarán a través de la entidad emisora, mientras que las correspondientes a adquisiciones en la web u otros canales directos se atenderán en el portal de reclamaciones de la aerolínea, agregó.

Fuentes de la compañía añadieron a EFE que Plus Ultra continúa con los vuelos a Caracas desde Madrid y la isla española de Tenerife, mientras que los que tenían destino en Colombia ya fueron suspendidos desde junio pasado.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) exigió el martes a la aerolínea española que atienda "oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación".

También recordó a los clientes que tienen el derecho de que la aerolínea informe "de forma clara" cómo solicitar el reembolso del billete de avión o qué alternativas existen para continuar el viaje.