En la cumbre participan los líderes de los cinco países designados para negociar con Rusia: Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Polonia, así como de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo y de la OTAN, que se suman como instituciones.

A su llegada a la Cancillería alemana, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explicó que se abordará como mantener "fuerte" a Ucrania mientras continúa la guerra, en paralelo a los preparativos para las negociaciones de paz, tras los contactos que se reanudaron la semana pasada en Abu Dabi y las perspectivas de una negociación directa entre Europa y Rusia en otras rondas.

"Me siento bastante optimista respecto a que estamos volviendo a encarrilar las cosas. Los negociadores estadounidenses también están aquí, sobre el terreno", dijo al entrar el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en alusión a los emisarios de la Casa Blanca para las negociaciones de paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Necesitamos contar con un calendario claro y una agenda que incluya seis puntos: el alto el fuego, las medidas de fomento de la confianza, las garantías de seguridad, el territorio, las finanzas y, probablemente, también un debate sobre la seguridad europea en un sentido más amplio", agregó Stubb.

"Se puede criticar a la Unión Europea (UE) por muchas cosas, pero no por no marcar la agenda. Así que creo que volvemos a estar en el buen camino", enfatizó.

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Por su parte, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, que junto con Stubb tomó recientemente la iniciativa de telefonear al presidente ruso, Vladímir Putin, señaló la necesidad de conseguir una paz "justa y duradera" para Ucrania.

"Ahora se trata de las estructuras, la seguridad y las condiciones necesarias para alcanzar la paz, y aquí en Berlín prestaremos nuestra contribución", afirmó.

Más escéptico se mostró el presidente lituano, Gitanas Nauseda, que se declaró convencido de que no habrá avances en las negociaciones antes de la próxima primavera, al tiempo que rechazó una nueva arquitectura de seguridad en Europa por exigencia del Kremlin.

"Considero que para Rusia existe la tentación de continuar con estas acciones militares contra Ucrania porque quieren hacer sufrir al pueblo ucraniano un invierno más, con el fin de llegar más fuertes a la mesa de negociaciones más adelante", sostuvo a su llegada.

Para Lituania, recalcó, "la mejor disuasión" es tener tropas de los aliados en el país báltico fronterizo con Rusia.

Antes de que comenzara la cumbre de líderes, Kushner y Witkoff mantuvieron según sus propias palabras "una reunión muy productiva" con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Ambos le informaron al a Merz sobre las conversaciones mantenidas por el presidente estadounidense, Donald Trump; con el de Rusia, Vladímir Putin, y con el chino, Xi Jinping, en Shenzhen, y los más recientes esfuerzos de paz.

"Seguimos trabajando en estrecha coordinación con Alemania, Ucrania y nuestros socios europeos para alinear nuestras posiciones y prepararnos para la próxima ronda de negociaciones", aseguró Kushner en la red social X, quien agregó que el objetivo común es "poner fin a esta terrible guerra y construir un futuro seguro y próspero para Ucrania y Europa".

Más tarde, durante la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios, a la que asiste también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está previsto que los dos emisarios se reúnan también con los asesores de seguridad europeos y con una delegación de Kiev.