En concreto, llama a aumentar la cuota de la electricidad en el consumo final total de energía hasta el 35 % a nivel mundial para 2035, la gran iniciativa propulsada por esta presidencia, como complemento al objetivo de triplicar la capacidad renovable y duplicar la tasa de eficiencia energética para 2030, aunque sin hacer mención a que la electrificación provenga de fuentes renovables.

La fijación de metas de neutralidad climática en 2030 y de emisiones negativas en 2040 (reclamada por los bloques de países en desarrollo en virtud de la responsabilidad histórica de las economías ricas) chocaba con los calendarios de la Unión Europea (UE) y otros países desarrollados, cuyas legislaciones sitúan la neutralidad de carbono en torno a mitad de siglo.

Asimismo, se produce en una jornada en la que los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, anunciaron un acuerdo para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos, según una declaración conjunta publicada tras su histórico encuentro trilateral este jueves en Shenzhen, en el sureste de China.

Los mandatarios destacaron la importancia de garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.