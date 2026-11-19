La operación, denominada Rompeolas y ejecutada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), permitió desarticular parte de una estructura investigada por recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira colombiana y trasladarlos desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente eran enviados a Estados Unidos y Europa.

El despliegue movilizó a más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, con apoyo de la cooperación jurídica internacional de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Según las investigaciones, la organización utilizaba lanchas rápidas y embarcaciones de recreo para transportar los cargamentos de drogas, mientras que sus principales operaciones logísticas se concentraban en los municipios de Higüey y Miches, este del país.

Las autoridades también identificaron presuntos mecanismos de lavado de activos para manejar los recursos procedentes de las actividades ilícitas.

Entre los detenidos figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado como principal cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, a quien los investigadores atribuyen la coordinación operativa de la estructura.

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Como parte del operativo fueron decomisados vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

Además, las autoridades iniciaron los procedimientos para incautarse de casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a la red.

El Ministerio Público y la DNCD cifraron en 3.112 millones de pesos (unos 5,5 millones de dólares) el patrimonio ocupado o vinculado a las actuaciones contra la organización.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la estructura, así como en sus mecanismos de financiamiento.