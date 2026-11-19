El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que el detenido, de 38 años, fue ubicado e intervenido en los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el distrito del Rímac, tras labores de inteligencia y seguimiento a cargo de agentes de Interpol de Lima.

El hombre era requerido por el Juzgado de Garantías de Pilar, provincia de Buenos Aires (Argentina), por la presunta comisión de delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, así como abuso sexual.

Según las investigaciones de las autoridades argentinas, los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2019 y las víctimas serían dos de sus hermanas y una prima, quienes eran menores de edad al momento de las agresiones denunciadas.

De acuerdo con la información policial, tras la denuncia de los hechos, el investigado habría abandonado Argentina y se habría trasladado a Perú para evadir la acción de la justicia.

En Lima consiguió trabajo en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se desempeñaba como técnico en el laboratorio de acondicionamiento ambiental y taller de tecnología de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

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Ante el requerimiento de las autoridades argentinas, el 12 de noviembre de 2026, la Secretaría General de Interpol publicó una notificación roja para facilitar su ubicación y detención, en el marco de los procedimientos de cooperación policial internacional.

A partir de esta alerta, efectivos de Interpol Lima desplegaron acciones de inteligencia, verificación de información y vigilancia especializada que permitieron ubicarlo y ejecutar su intervención en el Rímac.

"La operación constituye un resultado de la cooperación policial internacional y será presentada como una intervención destacada ante la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia", acotó el Ministerio.