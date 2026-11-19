El exvicepresidente segundo de Ueno Bank Julio Rey -actualmente recluido en el Centro Nacional de Prevenidos- solicitó declarar voluntariamente ante la Fiscalía para detallar el periodo en que ejerció el cargo y explicar sus funciones antes de ser apartado del directorio, según detalló su abogado Guillermo Ferreiro.

Durante la audiencia realizada ayer, miércoles, Rey expuso conceptos financieros, contables y de balances para ilustrar el funcionamiento interno de la institución e incluso contextualizar las inconsistencias, agregó Ferreiro.

También se presentó una serie de documentaciones que son “la punta del hilo” e, incluso, nuevamente según declaración de Ferreiro, su cliente habría detectado situaciones “que le llamaron la atención”, solicitó informes al respecto y las respuestas que recibió no fueron satisfactorias.

“Él no estaba en el directorio en el momento de la intervención; lo sacaron. Quedó en otra empresa del grupo, pero no más vinculado al banco”, citó.

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Situación con Ueno Bank

El abogado también señaló que el banco enfrentaba un problema real de liquidez y que su cliente conocía informes internos sobre la necesidad de adoptar medidas correctivas, pero no así sobre el “informe Rivarola” al tratarse de un asunto interno del Banco Central del Paraguay (BCP).

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Sobre la defensa en sí, Ferreiro aclaró que su cliente asumirá la responsabilidad estricta de las actuaciones que firmó y ejecutó, pero no de hechos en los que no tuvo participación.

Inclusive, apuntó que la prioridad expresada por el imputado es colaborar activamente para facilitar la recuperación del dinero de todas las personas afectadas.

Finalmente, el abogado reconfirmó que Julio Rey cumple prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, sin ningún tipo de privilegio. “Ellos están como cualquier otro preso; condiciones normales. Mi defendido, que tiene una dieta especial, está comiendo lo que le dan ahí. Cero privilegio; él entiende la situación”, precisó.

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