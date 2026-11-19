La exfamilia presidencial Abdo-López Moreira tiene una nueva integrante. Una niña llegó para llenar de aún más amor la vida de su abuela Silvana López Moreira (52) y su abuelastro Mario Abdo Benítez (55).

La pequeñita que hizo debutar como abuelastro al expresidente de la República Marito Abdo tiene como madre a Victoria Ugarte López Moreira, hija de Silvana López Moreira.

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La familia ensamblada de Mario Abdo Benítez y Silvana López Moreira está compuesta por Mario y Santiago, hijos del expresidente del Paraguay; Félix, Sebastián y Victoria, hijos de la exprimera dama, y el jovencito Mauricio, fruto del amor entre Marito y Silvana, quienes se casaron en el 2007.