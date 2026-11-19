El Ministerio de Exteriores emiratí calificó esta medida de "postura irresponsable que socava las relaciones bilaterales y debilita los cimientos de la cooperación", según un comunicado, en el que afirmó que las decisiones deben guiarse "por intereses comunes y mantenerse al margen de consideraciones políticas o conflictos internos".

Asimismo, expresó "su pesar ante los intentos del Gobierno somalí de trasladar sus luchas internas de poder al ámbito de las relaciones bilaterales, una dinámica que podría perjudicar los intereses de ambos pueblos hermanos".

La orden de salida fue anunciada este jueves por el ministro de Información somalí, Abdifatah Kassim Mohamud, que señaló en una declaración televisada que la decisión se debe a violaciones de la soberanía y la integridad territorial de su país y aseguró que Somalia adoptará medidas frente a las acciones de EAU, que no concretó.

El presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, acusó el martes a Abu Dabi de financiar "fuerzas de seguridad al margen del mando y control estatal" en Somalia y de proporcionar "apoyo económico y político a administraciones regionales que socavan la unidad" del país.

También defendió que EAU desempeñó "un papel fundamental" en el reconocimiento como país independiente de la región separatista somalí de Somalilandia (norte) por parte de Israel, un movimiento rechazado por los miembros de la Liga Árabe excepto Abu Dabi.

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Por otra parte, Exteriores emiratí recordó que Abu Dabi cerró su embajada en la capital somalí, Mogadiscio, y retiró a su personal diplomático en enero de 2026 "debido a las prácticas hostiles" del Gobierno del país africano contra la misión "y las políticas de EAU, incluidas sus decisiones de cancelar acuerdos bilaterales".

El pasado enero, el Gobierno somalí anuló los vuelos militares y de carga procedentes de EAU tras anunciar que estaba investigando un uso no autorizado de su espacio aéreo, y al acusar a Abu Dabi de ayudar a escapar a través de Somalia al líder del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) de Yemen, Aidarus al Zubaidi.

La anulación ocurrió, además, después de informaciones reportadas por medios de que se estaba usando el aeropuerto de la ciudad somalí norteña de Bosaso para transportar suministros destinados al grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado al Ejército de Sudán en una guerra desde abril de 2023.

El Gobierno somalí anuló también en enero todos los acuerdos con EAU en ámbitos como los puertos y la cooperación de seguridad y defensa, debido a "pruebas fehacientes" sobre presuntas "actividades hostiles" contra la soberanía somalí.